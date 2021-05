Los grandes temas que el exfiscal Melara no quiso investigar

Raúl Melara, exFiscal General de la República

La lista de temas que el exfiscal Raúl Melara omitió investigar o no dio resultados luego de iniciar pesquisas, es larga, concuerdan analistas y funcionarios.

Melara prometió desde su inicio al frente de la Fiscalía General de la República que no cometería los errores de sus antecesores, que iba a combatir todo tipo de delito y que corregiría el rumbo de algunas investigaciones realizadas por su antecesor.

Aunque sigue escribiendo en su cuenta de Twitter que actuó apegado a la legalidad y que no respondió a fines partidiarios, sus actuaciones le corrigen la plana.

Funcionarios y negociaciones con grupos criminales

Melara intentó quitarle el fuero a Norman Quijano por negociar con grupos criminales a cambio de votos para elecciones presidenciales en 2014. Sin embargo, su emisario fue el exalcalde Ernesto Muyshondt, quien también aparece en videos y audios entregando dinero y ofreciendo hasta puestos de funcionarios a los pandilleros. A él, el exfiscal no lo tocó, a pesar de que no tenía fuero.

Abogados consultados confirman que era parte “del show”, que Melara sabía que los partidos Arena, Fmln y Rodolfo Parker no lo permitirían, y por eso presentó el escrito, pero no fue congruente al no capturar a Muyshondt. Tampoco se atrevió a procesar al columnista y editor de El Diario de Hoy, Paolo Lüers (medio de ultra derecha y que ha servido al poder fáctico).

Las ilegalidades de Muyshondt y Roberto d’Aubuisson

Raúl Melara no levantó un dedo en contra el exalcalde arenero Roberto d’Aubuisson por varios delitos y condenas hasta del Organo Judicial: retención de cuotas, despidos injustificados, no pago de salarios, contrato millonario oscuro y lesivo a los tecleños por la recolección de la basura con empresa colombiana, desvío de fondos a oenegé que lideraba su esposa, entre otros.

No solo eso, Melara tenía a su hermano en el concejo municipal tecleño. Ante eso, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció la falta de acción del exfiscal y le exigió justicia para los trabajadores y sus familias.

Tampoco procesó al exalcalde Muyshondt casi por los mismos delitos, al que se suma el desvío de dinero proveniente de la tasa que cobraba a los capitalinos para el tratamiento de los desechos sólidos. Melara solo dijo “que no caería en ansias políticas”, y eso fue todo.

Abogados también le exigieron al exfiscal que corrigiera las acciones ilegales del su antecesor, en varios procesos. Tahnya Pastor explicó a detalle, en entrevistas televisivas, lo que sucedió en varios casos, incluso, obvió denuncias de sus mismos fiscales de haber sido obligados a elaborar procesos contra personas. Melara decidió, mejor, abrir expediente contre ellos.

«Mentas» y sobresueldos

El Exfiscal también se «hizo del ojo pacho», según los nuevos legisladores, de procesar a Roberto Rubio, Margarita Escobar, Rodrigo Avila, entre otros, por recibir dinero de la partida secreta en los gobiernos de Arena.

Solo anunció investigaciones de periodistas que recibieron «mentas» y sobre sueldos de la partida secreta del Prófugo Mauricio Funes, como el caso del coeditor de la Revista Factum, Héctor Silva Avalos, de quien dijo Melara hay documentos, recibos firmados por él.

Tampoco se atrevió a procesar a periodistas acusados de acoso sexual a una mujer, entre otros casos.