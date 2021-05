SITTOJ pide a nueva Sala de lo Constitucional haga justicia a favor de los salvadoreños

Foto: Diario El Salvador

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ) se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar a los integrantes de la nueva Sala de lo Constitucional hagan valer los derechos de los ciudadanos con una pronta y justa justicia para los más vulnerables.



Los sindicalistas aseguraron que los magistrados anteriores eran selectivos para hacer justicia e iban en detrimento de la ciudadanía que busca una pronta y cumplida justicia del máximo tribunal de justicia del país.



“Los anteriores magistrados hacían justicia selectiva, nosotros tenemos demandas en la Sala de lo Constitucional, pero ellos a nuestras demandas no las toman en consideración, a las demandas del pueblo que también tienen derecho a la justicia no las toman en consideración, han dejado ahí esas demandas”, señaló el secretario de SITTOJ, Roswal Solórzano, secretario de SITTOJ.

Solórzano dijo que los ex magistrados se enfocaban en resolver casos de ciudadanos por delitos no graves y no los casos de corrupción en el país.