Ernesto Castro: Haremos una auditoría en la Asamblea y los que se fueron van a pagar lo que se robaron

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue por que emitían resoluciones que iban en contra la población salvadoreña durante la pandemia de Covid-19.

Castro afirmó que los exmagistrados no avalaron la inversión del Hospital EL Salvador y que si por si ellos fuera, “nosotros no estaríamos vacunando, no tuviéramos hospitales remodelados y hubiera escases de medicina. Ellos estaban boicoteando todo”, dijo el funcionario.

Para el presidente del Órgano Legislativo, el colmo de la antigua Sala de lo Constitucional fue la resolución que prohibía que los miembros de la Fuerza Armada entregaran los paquetes alimentarios del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), y que la ciudadanía se expusiera al virus del Covid-19 al abrir la economía del país de forma desordenada.

“La comunidad internacional debe estar tranquila, aquí no está pasando nada del otro mundo. Las cosas que se están haciendo son basadas en la Constitución de la República. No está sucediendo nada fuera de la Constitución. Vamos a continuar velando por una verdadera democracia”, explico esta noche en la entrevista de Canal 10.

Por otra parte, dijo que se hará una auditoría en la Asamblea Legislativa que abarque los últimos 15 años y que con los resultados se van a abrir los procesos correspondientes, “nosotros los vamos a meter presos. Esto no se va a quedar así. Van a pagar lo que hicieron, van a pagar por lo que se han robado”, afirmó Ernesto Castro.

De igual forma mandó un mensaje a los empleados de la Asamblea Legislativa, que si sus plazas no son cuotas políticas deben estar tranquilos, y quienes tengan plazas fantasmas deberán responder ante la justicia.