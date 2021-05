Bukele: «Lo que sí es grave es cuando los exdiputados intentaron destituir al Presidente de la República, y no hubo pronunciamiento internacional»

El Presidente Nayib Bukele cuestionó a las misiones diplomáticas, esta noche, por qué no se pronunciaron cuando los exdiputados de Arena, Fmln, Pdc y Pcn intentaron destituirlo el 9 de febrero de 2021, argumentando cuestiones mentales.

Cuando eso sucedió, el mandatario les recordó que les aconsejó que se pronunciaran, porque sino no tendrían credibilidad en otra oportunidad. “No lo dije por petición porque no necesito que se pronuncien, pero se los dije como consejo, porque no van a tener con qué credibilidad hacerlo después, justo lo que está pasando ahorita, la gente se molesta porque se nota que están cargados a un lado”, dijo.

«Pero los diputados no eligen al Presidente, es muchísimo más grave que los diputados quieran destituir a un Presidente legítimamente electo en democracia, en primera vuelta y con una ventaja abrumadora sobre los opositores”, les expresó.

Bukele agregó que comparte que la separación de poderes y la independencia judicial son pilares de la democracia, por eso era importante sustituir a un fiscal que no era independiente y no era imparcial.

“Tenemos una institucionalidad democrática fuerte que se debe fortalecer más todavía, que tiene en su base la decisión del pueblo, si el pueblo decidió que la institucionalidad cambiara y no lo hace a pesar de esta decisión, entonces no es democrática”, externó.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, externó que «Me considero un amigo de El Salvador. Nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas, es importantísimo cuando hay una gran mayoría de este Gobierno en la Asamblea Legislativa, esa mayoría sirva para reforzar la democracia, ese sería el mayor servicio”.

También, monseñor Santo Rocco Gangemi, expresó su opinión y agradecimiento: “Quisiera agradecerle por su tiempo, al final nos encontramos frente a una lectura e interpretación oficial de los hechos, tal vez nos encontraremos también con un grupo que no está acuerdo, hace parte de nuestro trabajo también escuchar a todos”.