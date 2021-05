«El rendimiento de nuestros bonos se ha recuperado este día», confirma el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó este jueves: «el rendimiento de nuestros bonos se han recuperado este día», lo que implica que El Salvador recibe la confianza de la comunidad internacional, producto de su compromiso con la certidumbre jurídica y el apoyo a las inversiones.

Zelaya dijo que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele goza de la confianza de más del 90% de la población y eso es clave para generar la certidumbre económica que necesitan los inversionistas para hacer negocios y generar empleo.

“Acabamos de recibir el mayor financiamiento en la historia del BCIE, $600 millones para reactivación económica, y $600 millones no se le dan a un proyecto que no está bien formulado, no se le dan a un Gobierno que no tiene la confianza de la población, no se le dan a alguien que no tiene un rumbo claro”, destacó el titular de Hacienda.

Agregó que el gobierno ha hablado de esos temas con los organismos financieros multilaterales y que en ningún momento han abandonado las mesas de conversación que tienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un acuerdo financiero y negó cualquier versión diferente al respecto. “Empecé a ver muchas especulaciones de algunos medios, incluso sin consultarnos a nosotros”, señaló el ministro.