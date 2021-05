Alcalde de Tamanique pide a PNC ubicar a sujetos que tiran ripio en zona no autorizada

Hombres que se transportaban en el camión placas C: 83-153 lanzan ripio y tierra en un lugar no autorizado.

El alcalde de Tamanique, Ever Salinas, por medio de su cuenta de Twitter solicitó a la Policía Nacional Civil (PNC) ubicar a los hombres que se transportaban en el camión placas C: 83-153 y que lanzaban ripio en una zona no autorizada.

«Este día nos han mandado este reporte de personas votando ripio contaminante al medio ambiente, vamos aplicar el articulo 16 de la ley contravencional de la ordenanza municipal», detalló y añadió que Tamanique será un municipio limpio.

«Daremos con el paradero de estas personas que se conducían en el camión placas C: 83-153», dijo.

«Solicitamos de manera urgente a la PNC y el director Mauricio Arriaza Chicas que nos ayuden a identificar este camión, no podemos permitir que se siga dañando el medio ambiente», puntualizó.

Solicitamos de manera urgente a la @PNCSV y el director @Director_PNC que nos ayuden a identificar este camión, no podemos permitir que se siga dañando el medio ambiente. pic.twitter.com/ifpK5aFnNd — Ever Salinas 🇸🇻 (@EverSalinassv) May 13, 2021