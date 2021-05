Roberto Kriete: «Lo del 1 de mayo puede afectar a corto plazo, pero no a largo plazo. El país va a salir adelante y se van a recuperar empleos»

Empresario Roberto Kriete Ávila.

El presidente de AEROMAN y accionista de la aerolínea Avianca, Roberto Kriete Ávila, manifestó que sin ser político y abogado, considera que no va haber problemas a largo plazo con la separación de sus cargos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del exfiscal de la República, Raúl Melara.

«Posiblemente hayan problemas a corto plazo, pero no nos puede afectar eso a largo plazo. Yo no soy abogado y no puedo dar una opinión si legalmente eso fue o no fue correcto. He escuchado a los que están a favor y los que están en contra, por lo que prefiero no meter mi cuchara en eso», indicó.

Sin embargo, reconoció que el país va a salir adelante y que en corto tiempo se van a recuperar los trabajos perdidos desde el inicio de la pandemia del año pasado.

«Considero que si el Gobierno de Nayib Bukele toma las medidas adecuadas vamos a tener un crecimiento al final del año y ya no se diga para el 2022, 2023 y para adelante. Todo basado en las medidas que tiene que tomar el Gobierno para agilizar procesos y sobre todo, inyectar más inversión al país», concluyó Kriete.