Comisión de Hacienda avala inversión para las escuelas y sector docente

Comisión de Hacienda

Los diputados de la Comisión de Hacienda por unanimidad emitieron un dictamen favorable a cuatros iniciativas del Presidente Nayib Bukele, que fueron presentadas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estas propuestas de ley serán discutidas el martes durante la sesión plenaria.

Una de las iniciativas está relacionado a Educación, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que estar satisfecho que se logró acuerdos a favor de los salvadoreños.

«Me alegra que por unanimidad nos estemos poniendo de acuerdo. Sin tratos oscuros bajo la mesa, vamos aprobando las iniciativas que favorecerán a la población», expresó.

Para la legisladora de NI, Suecy Callejas, dijo que se mejorará la calidad de educativa para los niños y adolescentes al cambiar la estructura de las escuelas.

«Las escuelas no tienen piso ni siquiera de ladrillo, muchas no tienen techo, muchas están con láminas y muchas de ellas no tienen la infraestructura necesaria para acoger la cantidad de niños que deben recibir, eso va a cambiar», subrayó.

De acuerda a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa hasta el sector docente se verá beneficiado con la iniciativa del Gobierno Central.

«Vamos a invertir en la formación docente y directores del sector público para el mejoramiento de la calidad educativa en la primera infancia y la mejora de los ambientes físicos de aprendizaje»

Por su parte, el diputado Raúl Castillo y Caleb Navarro, ambos de Nuevas Ideas, expresaron que con esta inversión se le da un valor agregado a los docentes, además cuestionaron porque otras gestiones legislativas no apoyaron realmente al sector docente.