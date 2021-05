Rubén Blades ridiculiza a Paolo Lüers quien lo criticó por apoyar las acciones del presidente Bukele contra corruptos

El famoso cantante y compositor Rubén Blades se refirió a las acciones que el partido del Presidente Nayib Bukele ha tomado desde la Asamblea Legislativa, con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, las cuales calificó de acertadas en el combate a la corrupción de un sistema similar al de Panamá.

Ante el análisis que Blades hizo, el negociador de la tregua entre grupos criminales -que asesinaron a miles de trabajadores salvadoreños- y columnista de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, escribió una carta ofensiva a Blades en la que lo acusó de «ignorante de la realidad de El Salvador».

Blades, de forma elegante, le regresó la misiva, eso sí diciéndole que no le interesaba lo que Lüers piensa o cree: «No me motiva, ni interesa, para efecto de mi respuesta a su carta, investigar cuál es su inclinación política. Pero si como parece, usted no votó por Bukele, entonces su apoyo debe haberse dirigido a defender el «status quo» algo que la mayoría de su país rechazó electoralmente. Eso es lo que, desde mi general ignorancia, percibo».

«En mi escrito indiqué mi duda sobre cuál dirección tomará la presidencia del Sr. Bukele. Usted (Lüers) ya lo ve como un dictador. Yo no sé si esa es su disposición. Pero aún si en el futuro Bukele se convierte en una copia de Maduro, ahora mismo, el pueblo de El Salvador apoya la salida de funcionarios corruptos de posiciones administrativas. Eso es lo que comento», respondió Blades al jefe de editores de El Diario de Hoy.

Este es parte del texto de la misiva de Blades a Lüers:

«Al señor Paolo Lüers: Si hace acopio a la objetividad y revisa mi escrito con cuidado notará que no estoy defendiendo a Bukele, lo que hago es comentar sobre hechos concretos y preguntar cuál es la alternativa a la acción del Congreso Salvadoreño.

Usted no me ha ilustrado, ignorante que soy, cómo hacer una «omelette» sin romper los huevos. ¿Qué propone Usted concretamente como solución al problema de un Órgano legislativo corrupto y un Órgano Judicial corrupto, a los que hoy por su propio designio la ley protege institucionalmente?

¿Fue ilegal la acción del Congreso de El Salvador? ¿Es impopular? ¿Por qué no se enfrentó el problema desde el Ejecutivo, antes?…

No estoy «abrazando» a Bukele, ninguna parte de mi escrito lo sugiere . Lo que opino es que esperar que sea la corrupción la que respete la ley y se purgue a sí misma es absurdo.

Usted habla de «la reserva moral de la nación». ¿A quienes se refiere? ¿Cuál es la propuesta que ese grupo presenta para reemplazar a la corrupción institucionalizada?

Mi escrito tampoco sugiere que apoyo la sustitución de una corrupción oficial heredada, por una nueva y dominada por una persona y su pandilla, según usted, representada por Bukele.

Usted indica la necesidad de reflejar «la pluralidad de fuerzas políticas» y ese estribillo lo he escuchado tanto como las exhortaciones de barricada que empiezan por «¡COMPANEROS!

La trágica experiencia en Latinoamérica es que cada partido político, o asociación civil, lo que históricamente busca es un puesto en el banquete administrativo, para proteger sus intereses o para desvalijar al país y a sus posibilidades.

Lo que me resulta obvio, desde mi ignorancia, es que esa «pluralidad de fuerzas políticas» que Usted menciona no resultó lo suficientemente fuerte, o efectiva, o con suficiente poder de convocatoria popular como para evitar que la derecha y la Izquierda, ascendieran al poder Ejecutivo. No los reemplazó como alternativa y no se por qué no.

Usted parece molesto por el resultado de la elección y esa parte, también por ignorante, no la entiendo».