Secretario de Prensa lamenta robo de fondos públicos a través de oenegés fachada y sugiere comisión especial legislativa para investigar ese desfalco al Estado

El secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, afirmó que la entrega de fondos del presupuesto a «oenegés de fachada» por parte de las anteriores legislaturas, es otro de los eslabones de la corrupción sistemática que incentivaron y alimentaron los políticos de la alianza partidaria de la guerra, integrada por Arena, Fmln, PDC y PCN.

En tal sentido, Sanabria sugirió a la nueva Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial que investigue a profundidad este «modus operandi» de los políticos de esas fracciones corruptas, que se generaron en medio de la guerra civil.

Sanabria recordó que la diputada arenera y ex viceministra de Relaciones Exteriores, Margarita Escobar, dijo que de “buena fe” aceptó sobresueldos cuando fue funcionaria de gobierno. «La Asamblea debe jugar un papel determinante en investigar estas prácticas con una comisión especial, que revele por fin esta osadía contra el pueblo», destacó.

Para el caso, el funcionario detalló una serie de hallazgos que han tenido lugar luego que la semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, solicitara a la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que revisara el listado de asignaciones del presupuesto 2021 a ONG, para constatar cuáles son reales y aquellas que son dirigidas a control remoto por políticos de las viejas estructuras partidarias derrotadas el 28 de febrero.

«Los primeros hallazgos de las serias anomalías encontradas en la Asamblea nos confirman cómo las oenegé de fachada que ahí operaban eran otro acto más de la triste corrupción contra los salvadoreños», dijo el funcionario antes de dar detalles de algunos casos como el de una de estas estructuras que beneficiaba al actual secretario general del Fmln, Óscar Ortiz.

«La organización Mujeres Tecleñas, dirigida por la esposa de Óscar Ortiz, Elda Tobar, recibía $30,000 del dinero legislativo. Ante esto, siempre calló el secretario general del FMLN, que, de seguro, saldrá diciendo que es persecución política contra él y su familia. Predecible», dijo Sanabria en su cuenta de Twitter.

El secretario de Prensa también mencionó a otras dos oenegés de fachada relacionadas con dirigentes del Fmln, que recibieron fondos del Estado. Una de estas es la organización, Procomes, de la exdiputada y exalcaldesa de Ayutuxtepeque, Blanca Flor Bonilla, que recibió $30 mil del erario público.

«La ex ministra de Salud y diputada de pobre legado, Violeta Menjívar, también sació su sed de oenegerismo al crear la organización Provida. Sin mayor reparo y con pírricas credenciales recibió $400,000 de la Asamblea, que terminaron en las cuentas del Fmln y de sus activistas», dijo Sanabria, sobre otra de las entidades de fachada manejadas por ese partido.

Arena también hizo otro modus vivendi de ese tipo de acciones ilegales en contra de los intereses del pueblo, según el secretario.

«ARENA no se podía quedar atrás y el ex ministro de Defensa, Juan Antonio Varela, se amparó en la fe del pueblo para crear la ONG «Virgen del Rosario». Fue así como recibió $45,000, sin mayor vinculación con la gente y sus necesidades. Todos lactaron con sus nefastas fachadas», denunció Sanabria, quien desenmascaró además a Leslie Machuca, hija de Rafael Machuca, ex jefe de bancada y empleado legislativo del PCN, quien «devenga un salario de $3,200 sin marcación», en tanto que «su padre es de ingrata recordación, con más de 20 viajes por el mundo y gastos de $54,000 en boletos de avión» lo que ilustra que «así operaba esta estructura».