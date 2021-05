Sala de lo Contencioso de la CSJ valida elección de magistrados de Sala de lo Constitucional

Nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró improponible una demanda contra la Asamblea Legislativa por la elección de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El anuncio fue dado a conocer en horas de la tarde de este sábado y replicado en la cuenta de Twitter del presidente de la Republica, Nayib Bukele Ortez, con una pieza de ajedrez y la palabra «Gane over».

«Es importante mencionar que TODOS LOS MIEMBROS de la Sala de lo Contencioso fueron nombrados por ANTERIORES diputados de la Asamblea Legislativa, por lo que no pueden esgrimirse los argumentos que se utilizaron en contra de los nuevos Magistrados», escribió el mandatario.

En ese sentido añadió: «Recordemos que en el derecho siempre podrán haber diversas interpretaciones y que para todos hay gustos. Es por eso que existe una inconstitucionalidad, la misma que dicen defender. Pues en El Salvador la inconstitucionalidad ya emitió su resolución».

Bukele Ortez también se refirió, a que ahora ellos utilizan la falacia de que la institucionalidad que vale es la de ellos y no las demás. «Así, los ex magistrados son parte de la “institucionalidad” pero la Asamblea Legislativa no, o al menos no puede usar su poder constitucional sobre las instituciones que ellos controlan».

La Sala de lo Contencioso declaró improponible la demanda contra la la Asamblea porque consideraron que es una facultad del Legislativo y que por tanto no está sujeta al control administrativo.