Viceministro de Agricultura demandará por difamación a periodista Jorge Beltrán Luna

El ministro de Agricultura dijo que no tiene “ninguna inversión en Nicaragua y tengo más de 6 años de no ir. Me imagino quién es tu fuente. Nos veremos en la FGR”, agregó.

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, anunció este domingo que interpondrá una demanda ante la Fiscalía General de la República contra Jorge Beltrán Luna, periodista de la “maquinaria mediática” de oposición.

Anliker reaccionó así a una publicación de Beltrán Luna en su cuenta de Twitter en la que señalaba: “Adivinen quién se hizo de varias plantas procesadoras de lácteos de lácteos en Nicaragua mientras fue ministro… sí, para hacerse con el control de la venta de lácteos en El Salvador”.

Ante esto, el funcionario desmintió dicha versión y señaló que interpondrá una demanda ante la Fiscalía General.

“Todos sabemos que tenés dos trabajos. Uno es chayotero de los que no pagaban impuestos. El otro sos pluma pagada de los opositores políticos”, señaló Pablo Anliker.

El viceministro de Agricultura dijo que no tiene “ninguna inversión en Nicaragua y tengo más de 6 años de no ir. Me imagino quién es tu fuente. Nos veremos en la FGR”, agregó.

“De los inventores de la compra del Tesoro Beach, Dunkin Donuts, las torres de San Benito y mil pajas más. Que te suban el sueldo para poder comprar mejor licor. Te está afectando ocupar mala calidad”, agregó el funcionario.