Juramentan a los auditores que apoyarán a diputados en investigación a oenegés de fachada

Juramentación de auditores del Ministerio de Hacienda para comisión especial que investiga ONG

La comisión especial de la Asamblea Legislativa juramentó esta tarde al equipo de auditores del Ministerio de Hacienda que apoyará a los diputados en la investigación de las Organizaciones No Gubernamentales con origen dudoso, que en los últimos años han recibido fondos millonarios provenientes del Presupuesto General de la Nación.

La juramentación estuvo a cargo de la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, quien espera que la comisión pueda obtener resultados positivos en esta tarea que busca recuperar fondos otorgados de manera irregular y a organismos autodenominados de la «sociedad civil», que nunca entregaron cuentas.

«Yo esperaría que los destinatarios de este dinero no se extiendan a ex funcionarios de gobiernos anteriores, porque nosotros no vamos a ser tapadera de nadie, aquí nadie tiene miedo, muchos menos financistas», afirmó la diputada Rivas.

La diputada dijo que seguramente son más de $159 millones los que habrían sido entregados a oenegés conectadas y también creadas por políticos integrantes de los partidos Arena, Fmln, el exdiputado Rodolfo Parker y otros que a través de esas entidades fantasmas extrajeron dinero de los contribuyentes para sus propios intereses personales o partidarios.

«El monto inicial de los $159 millones, entregado en los últimos cinco años, se va a quedar corto con esta red de corrupción sucia que se estableció al interior de esta Asamblea Legislativa», afirmó Rivas.