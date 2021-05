Asamblea Legislativa avaló la entrega de $273 millones a varias oenegés fachadas de partido políticos

Comisión Especial que investiga entrega de dinero a oenegés afines a partidos políticos.

La Comisión Especial que investiga los fondos destinados a oenegés y fundaciones ligadas con partidos políticos, la tarde de este miércoles recibieron un primer informe del Ministerio de Hacienda sobre la entrega de dinero que la Asamblea Legislativa avaló por al menos 11 años.

El documento fue entregado por el viceministro de Hacienda, Jerson Posada a los miembros de la Comisión, mismo que contiene información sobre 273 millones de dólares que se entregó a 360 organizaciones sin fines de lucro.

Se explicó que en el informe se detalla los movimientos de dinero que se generaron desde el 2010 al 2021, con lo cual se tiene que finiquitar 11 años de erogación de recursos del Estado.

«Al escuchar los datos de este hallazgo, me da vergüenza saber que no se trata de $159 millones sino de $273 millones. Es dinero que pudo usarse para construir hospitales de niños, hospitales especializados, ¿qué no hubiéramos hecho con ese dinero?», expresó la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas.

Lo importante de este caso es llegar hasta las últimas consecuencias, dijo Rivas y añadió que con ese dinero se hubiera construido universidades y hospitales especializados.