Christian Guevara: Diputados del Fmln votaron por separado por proyectos de Educación

El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, lamentó que la bancada del Fmln este criticando los proyectos que se aprueban en la sesión plenaria, en especial aquellos que van destinados a los proyectos de Educación o de primera infancia.

Estos diputados se lo adjudican proyectos, pero no hicieron nada cuando gobernaron dos periodos, 10 años pasaron y no se veló por la niñez, expresó Guevara en la entrevista AM de canal 10.

“Ellos tuvieron la oportunidad de trabajar por el país 10 años, pero el reflejo que no hicieron nada es que hoy están reducidos a 4 diputados. Los mismos salvadoreños los sacaron, si hubieran hecho lo que dicen que hicieron, la gente viera esos resultados, pero no es así”, dijo el jefe de fracción.

Pero dejó en evidencia que la esa fracción que está conformado por 4 diputados, hubo dos diputados que votaron por los proyectos de la niñez, esto causo malestar en el exsecretario del frente, Medardo González, quien hizo un llamado de atención a los diputados: Marlene Funes y Jaime Guevara por a ver votado por un préstamo de $100 millones para Educación.

“La gran fracción de 4 miembros del Fmln votaron separados. Dos estaban de acuerdo con la educación y los otros dos no, sólo reciben órdenes de decir que no. “Los mismos técnicos, que uno de ellos es Medardo González, criticando a sus mismos diputados por ir a favor de la educación”, detalló Guevara.