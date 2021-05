Ministro de Trabajo asegura a alta comisionada de la ONU para los DD.HH. el compromiso de El Salvador por fomentar la democracia

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se reunió con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien le confirmó que El Salvador está comprometido con el fomento de la democracia y respeto a la separación de Poderes del Estado.

El encuentro tuvo lugar en Ginebra, Suiza. “Total satisfacción por esta reunión productiva con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dra. Michelle Bachelet. Ratificamos en nombre del Presidente Nayib Bukele nuestro espíritu democrático y total respeto al Estado constitucional”, dijo Castro.

A la alta comisionada de la ONU, le expuso el ministro de Trabajo las razones por las cuales la Asamblea Legislativa de El Salvador removió de sus cargos a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional y al ex fiscal general Raúl Melara, quienes no cumplían con requisitos que establece la Carta Magna y tuvo a su base un análisis técnico jurídico.

“Mediante el cual se determinó que los ex Magistrados y el ex Fiscal cometieron acciones ilegales en materia de DD.HH. que violentan la Constitución y tratados internacionales como: La negación de Justicia, la retardación de Justicia y la aplicación selectiva de Justicia”.

Castro explicó a la funcionaria de la ONU que El Gobierno de Bukele está transformando el país buscando ser el bien común de la población.

“También planteamos el anhelo de transformar nuestro país y poder tener justicia colectiva con la garantía del respeto a los DD HH, donde su aplicación sea igualitaria para gobernantes y gobernados, sin exclusión alguna”, expresó.

Michelle Bachelet, quien fue dos veces presidente de la República de Chile y ha tenido varios cargos dentro la ONU, envió sus saludos al mandatario salvadoreño.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, continúa con su gira en Ginebra, Suiza, representando a El Salvador ante la OIT.