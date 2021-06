Ernesto Castro: “Hemos venido a cambiar el sistema para bien, necesitamos un país que funcione”

Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro dijo que la nueva conformación de ese Órgano de Estado no ha llegado a adaptarse al sistema corrupto que encontraron, sino a trabajar para el pueblo porque es la solicitud que hizo la población el pasado 28 de febrero.

“No hemos llegado a adaptarnos al sistema, nos dejaron un país en las ruinas, saqueado, donde han hecho lo que han querido. Hemos venido a cambiar el sistema para bien, necesitamos un país que funcione»,

Para ese cambio en la nueva Asamblea Legislativa, «nosotros estamos limpiando la casa. Los cambios estructurales van a suceder en nuestro país y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos», dijo el presidente legislativo.

Castro afirmó que no van a negociar con ningún corrupto que ha hecho tanto daño al país. “Mi jefe es el pueblo salvadoreño” ellos han pedido el cambio en país», reiteró.

«Lo que no ha logrado entender la oposición es que detrás de nosotros no hay ningún poder fáctico, no somos como ellos», expresó en la entrevista de Noticiero Hechos.