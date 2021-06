Empleados de la Procuraduría para los Derechos Humanos exigen declarar inconstitucional a Apolonio Tobar

El sindicato de empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos exigió a los miembros de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declare inconstitucional la elección de Apolonio Tobar, por no respetar el debido proceso de selección.

“Es un procurador que no cumple con su rol, no cumple con su función constitucional y por lo tanto pedimos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos no defienda a un procurar de Derechos Humanos. Es un violador de los derechos Humanos”, expresó el secretario general del sindicato, Guillermo Huezo,uno de los sindicalistas que protestaron esta mañana en las afueras de la institución.

Además, solicitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional se pronuncien en el caso.

“Pronúnciense señores magistrados ante un caso de inconstitucionalidad, no se pronuncien el procurador sigue haciéndose de las suyas. (Tobar) sigue haciendo de las suyas, es una cuota partidaria y cumple con los Derechos Humanos de las víctimas de este país”, señaló Huezo.

Durante la protesta, el sindicato de trabajadores de la procuraduría de Derechos Humanos colocó pancartas exigiendo la remoción del procurador Apolonio Tobar.

A Tobar lo señalan de ser propuesta del Fmln, por lo que no cumple con lo establecido en la Constitución de la República, ya que fue cuota del partido de izquierda en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.