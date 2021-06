Gareth Bale podría regresar al Real Madrid

El jugador galés coquetea con Carlo Ancelotti, quien recientemente retomó las riendas del conjunto blanco.

«Conozco a Carlo, es un gran entrenador. Me llevo bastante bien con él. Pasamos buenos ratos en el pasado, pero no he hablado con él de momento», comentó Bale el viernes, durante la concentración de la selección de Gales, previa a la Eurocopa.

Más tarde profundizó en los halagos al italiano. “Es un gran tío, pasamos un tiempo increíble con él. Estoy seguro de que será buenísimo tenerle al mando. Nos vimos en un partido ante el Everton, nos dimos un abrazo y hablamos un rato, fue una buena charla. Tendremos una conversación tras la Eurocopa, seguro. Me llevo muy bien con él», dijo.

Por su parte, el nuevo timonel merengue ha manifestado que aunque Bale no ha jugado muchos partidos en la Premier League, ha anotado muchos goles.

Además, destacó que fue muy efectivo en los últimos encuentros y que está seguro que, si está motivado, puede hacer una gran temporada.

En la antepenúltima campaña, la tensión entre Zinedine Zidane y el británico terminó con la cesión del futbolista a su equipo de origen, el Tottenham Hotspur; no obstante, con la renuncia del francés y la reincorporación de Carlo Ancelotti, se abre la posibilidad del retorno del galés.