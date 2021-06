Ley del Bitcoin trae cero riesgos para quien no desee arriesgarse y muchos beneficios para la población, afirma Presidente Bukele

El presidente Nayib Bukele aseguró esta noche que la Ley del Bitcoin está bien estructurada y no representará riesgos para las personas que no los quieran asumir. «La Ley del Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero para quienes no quieran asumir riesgos», tuiteó el mandatario.

Bukele explicó a través de su cuenta de Twitter que su Gobierno garantizará que el Bitcoin pueda ser convertido al precio exacto en dólares que en el momento de la transacción cotice en el mercado.

«El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción. El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción».

La ley, que recién fue discutida y avalada por la comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, traerá una serie de beneficios adicionales para el desarrollo de la población, agregó el mandatario.

«Traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes», señaló el mandatario.