Agente de la FIFA para Centroamérica considera que gobierno debe intervenir en la FESFUT

Carlos Ramírez, agente de la FIFA para Centro América.

El agente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para Centro América, Carlos Ramírez, confirmó que en este momento la coyuntura política del presidente Nayib Bukele puede ayudar a que se reformen los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), y de esa forma se pueda enrumbar la situación del balompié nacional en todas las categorías.

En ese sentido indicó, que es completamente falso que el gobierno salvadoreño no puede tener injerencia en la FESFUT y dijo que hay que recordar que en el Gobierno del expresidente Elías Antonio Saca González, se delegó a personas equivocadas para hacer falsos estatutos y que tienen una serie de vacíos.

“Los hizo un expresidente de la Federación de Fútbol que fue nombrado por Saca y eso hay que corregirlos por el bien del país, por el bien de los jugadores, por el bien de los clubes y por el bien de los aficionados”, indicó Ramírez.

“El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) tiene la potestad de ordenar la casa de la FESFUT y ahora es muy oportuno que el presidente del INDES, Yamil Bukele, corrija todo lo que está muy mal en la Federación Salvadoreña de Fútbol”, manifestó y añadió que, en lo absoluto el Gobierno estaría interfiriendo en la normativa de la FIFA, pero es necesario hacer una readecuación de los actuales estatutos.

“Si en dado caso la FIFA cree que el Gobierno está interfiriendo, con seguridad lo que va a hacer es delegar una comisión normativa para que podamos arreglar lo malo que hay en la FESFUT. Estamos en el momento oportuno de sacar adelante el fútbol salvadoreño. Hay que recordar que la actual dirigencia de la FESFUT no lo va a hacer, porque no le conviene a sus intereses”, detalló.

“No hay que tener miedo. No va a pasar nada y a la FIFA no le conviene otro escándalo como el FIFA gate y no perdemos nada con la FIFA. Hay que arrancar con nueva gente y que no nos asusten con el petate del muerto”, argumentó Carlos Ramírez.

“Por años los gobiernos siempre han cargado la balanza para que siga la corrupción en el deporte salvadoreño y ya es tiempo de cortar eso y el presidente del INDES tiene la capacidad de hacerlo”, aseveró.

Finalmente explicó que en la FESFUT hay muchas irregularidades como en la segunda división donde se autoriza la contratación de hasta tres extranjeros, y que lo hacen para ganarse una mínima comisión, lo que da pie a que el medio le permite lucrarse de esa manera y que no debe ser lo más correcto.