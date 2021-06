Fabio Castillo solicita a SSF informar si existe denuncia contra la comisionada Carolina Recinos

Abogado Fabio Castillo.

El abogado Fabio Castillo la mañana de este lunes acudió a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), para presentar un escrito y por medio de cual solicita se le informe si existe una denuncia contra la comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

El profesional en derecho aseguró que en calidad de apoderado legal de Recinos, este día se presentó a las instalaciones del SSF a fin de preguntar si hay una investigación en su contra.

«Ella es mi amiga y me he ofrecido para representarla y hay todo un grupo de abogados correctos que se han ofrecido para participar en esta representación. Estamos visitando oficinas de control del Estado a efecto de demostrar que no existe ningún proceso en contra de Carolina», explicó a medios de prensa.

En ese sentido añadió, que siempre existe un «enajenado o enajenada que llegue a presentar un escrito absurdo y eso es lo que estamos indagando y si existe alguna, vamos a demostrar lo contrario a lo que se puede decir», detalló.

Por otra parte adelantó, que en los próximos días se va a presentar ante la Corte de Cuentas de la República (CCR), para solicitar información si hay alguna demanda en su contra.

Otro escrito similar presentó el jueves 10 de junio en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), donde también solicitaba información si había una denuncia en contra de Carolina Recinos.

Fabio Castillo dijo que es muy amigo de la funcionaria y que por esa razón salió de su retiro profesional para representarla.

En esa ocasión dijo que había que comprender que es un anciano y que se encuentra retirado en casa, «pero cuando hay una persona muy querida para uno y que es señalada injustamente de algo, me vi en la obligación de salir de mi retiro y estar de parte de ella», puntualizó.

Te puede interesar: