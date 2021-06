Rolando Castro: “Yo esperaría que (Muyshondt) sea procesado hasta el último delito”

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, espera que en el caso de apropiaciones indebidas en perjuicio de los trabajadores municipales se haga justicia.

“Yo esperaría que sea procesado hasta el último delito y no solo se trata de Muyshondt se trata de sentar un precedente en este país que ningún empleador o empleadora se quede con el dinero de los trabajadores”, dijo Castro.

Para el ministro de Trabajo debe existir un quiebre en este tipo de caos en el país, que deje un precedente de estas dimensiones para que el futuro ningún empresario pueda abusar de los derechos laborales de la gente.

Castro explicó que este tipo de casos de retenciones ilegales no solo ocurre en las alcaldías, sino también para el sector privado, que no envían las cuotas laborales de sus empleados y desvían sus depósitos, por ello estos no debe en la impunidad.