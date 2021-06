Nayib Bukele: Hace un año inauguramos la primera fase del Hospital El Salvador y estábamos listos para luchar contra la pandemia

Hospital El Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, la noche de este lunes recordó que hace un año a esta mismas hora estaba inaugurando la primera fase del Hospital El Salvador, el más moderno en Latinoamérica.

«En ese momento iniciaba el pico más alto de la pandemia y nuestro país ya estaba listo para luchar contra ella», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

«Cuando decidimos construirlo, aún no había ni un solo caso de Covid-19 en nuestro país. Recibimos críticas y ataques, dijeron que no era necesario, que éramos “alarmistas”. Aunque era obvio que nuestro sistema de salud pública no hubiera sido capaz de soportar lo que venía», detalló el mandatario.