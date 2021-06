Caled Navarro: Sorprende la reacción de Lorena Peña ante investigación de entrega irregular de fondos a oenegés

El diputado del partido Nuevas Ideas, Caled Navarro, dijo estar sorprendido por la reacción de la efemelenista Lorena Peña ante el avance de las investigaciones de una comisión especial legislativa sobre la entrega irregular de fondos a oenegés.

“Yo no sé por qué se puso nerviosa Lorena Peña ayer. Realmente cuando empiezas a dar explicaciones y nadie te las está pidiendo como que es bien raro eso”, señaló Navarro en la entrevista del canal 12.

Según la efemelenista Peña, expresidenta de la Asamblea Legislativa, es un show político dicha investigación de la nueva legislatura y mantiene el guión del prófugo Mauricio Funes y Sigfrido Reyes al señalar que sufre una persecución política.

“Es bien raro eso, porque ha estado bien calladita y ahora, no lo dijimos nosotros (los de la comisión investigadora) llegó un ex técnico (legislativo) a decir miren ahí una de las que me decían que modificara el presupuesto era la diputada Lorena Peña”, apuntó Navarro.

Navarro envío “un mensaje de tranquilidad para exactamente esas organizaciones que hacen su función social” y que no están involucradas en la corrupción de las pasadas administraciones legislativas.

“Nosotros no estamos en una cacería de brujas, ni la bancada cyan está con algún revanchismo o siguiendo políticamente a alguien”, señaló el diputado Navarro.

Reiteró que estas organizaciones no gubernamentales que han “hecho su función social, tengan la tranquilidad, tengan la certeza que ustedes han hecho su labor social, han llevado a la población esos programas que ustedes impulsan y para ustedes no va absolutamente nada”.

Navarro reiteró que los diputados del partido Nuevas Ideas llegarán hasta el fondo de las investigaciones luego que la comisión ha detectado “varios hallazgos de corrupción” que involucra a exfuncionarios legislativos.

“Desde el primero de mayo llegamos a trabajar por los salvadoreños y salvadoreñas que nos han puesto en este lugar. Estamos trabajando por nuestra gente, por nuestro pueblo y esta comisión seguirá investigando”, apuntó Navarro.