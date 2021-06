Presidente Bukele sentará posición por desinformación que está generando la oposición sobre la Ley Bitcoin

Presidente de la República, Nayib Bukele.

El Presidente de la República, Nayib Bukele, brindará esta noche una Cadena Nacional de Radio y Televisión, para aclarar dudas sobre la vigencia de la Ley Bitcoin en el país, esto a raíz de la desinformación que están generando la oposición, expresó en sus redes sociales.

“Muchos en la oposición han querido confundir al pueblo salvadoreño sobre la Ley Bitcoin, inventando falsedades y tratando de meter miedos donde no existe ningún problema”, indicó.

A juicio del mandatario salvadoreño, esta reacción de sectores de la sociedad es por recuperar el poder del Estado.

“Como lo dije el 1 de junio en la Asamblea Legislativa: El aparato ideológico lucha por volver a controlar el Estado”, que dejaron de controlar “por primera vez en 200 años”, señaló el Presidente Bukele.

El mandatario dijo que comprende hay dudas sobre la criptomoneda de Bitcoin, pero es inquietud de la población nace por la situación que ha vivido la sociedad con gobiernos anterior.

“Entiendo que el pueblo desconfíe, hemos sido engañados tantas veces que pensamos que ahora seremos engañados otra vez. Pero quienes nos engañaron fueron los mismos que ahora mienten sobre la Ley Bitcoin, no nosotros”, aseveró.

El Presidente Bukele resaltó que la población conoce su trabajo y no haría nada que perjudicará su bienestar.

“Los salvadoreños ya me conocen y saben que jamás haría algo que no fuera en su beneficio. Es obvio que no soy perfecto, ni por cerca, solo Dios lo es; pero esta ley se ha trabajado a conciencia para que no afecte a nadie y para que traiga beneficios a millones de salvadoreños”, puntualizó el jefe de Estado.

La Cadena Nacional de Radio y Televisión esta programada para las 8:00 de la noche de este jueves y será transmitida por Facebook Live: http://facebook.com/nayibbukele