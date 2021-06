Nayib Bukele aclara desinformación de la Ley del Bitcóin

Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez.

Por medio de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, la tarde de este lunes destinó una serie de tuits para aclarar la desinformación que hace la oposición en torno a la Ley del Bitcóin.

El mandatario aclaró que la Chivo wallets del Gobierno es una de las muchas wallets que se pueden usar a nivel internacional y sobre todo, que será compatible con otras plataformas.

Aclarando la desinformación que están tratando de esparcir acerca de la #LeyBitcoin:



1. La wallet del Gobierno solo es una de tantas wallets que se pueden usar.



2. La @chivowallet será totalmente compatible con otras wallets.



Sigue… — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 28, 2021

Con relación a la Chivo wallet del Gobierno salvadoreño, se aclaró que los datos personales que pide esa plataforma ya los tiene el Gobierno por medio del DUI se tiene la foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, etc.

«El objetivo de ingresar datos a la wallet es para prevenir el robo o pérdida del dinero en ella. El uso de la Chivo wallet no tendrá ningún costo, no habrá comisiones para enviar o recibir remesas, ni para hacer o recibir pagos, tampoco para convertir bitcoin a dólares o viceversa y no se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito», explicó.

Por otra parte, Bukele Ortez dijo que el dinero que se tenga o se reciba (en dólares o en bitcoin) en la Chivo wallet podrá ser retirado en efectivo (en dólares) en el momento que se desee y que se podrá hacer en las sucursales físicas que se abrirán de Chivo y en los Cajeros Chivo, sin que los mismos cobren comisión.

En ese sentido aclaró que a nivel nacional habrán más de 200 puntos de Chivo entre cajeros y sucursales en centros históricos y centros comerciales, donde podrán retirar dólares en efectivo de la Chivo wallet y también se podrán hacer depósitos, compra de bitcóin y de y otros servicios. Aclarando que todo será sin comisión.

Nayib Bukele también explicó, que se podrá hacer conversión de dólares a bitcóin o de bitcóin a dólares de forma libre y en cualquier momento desde la Chivo waller al precio que se encuentre en ese momento, según la fluctuación de precios y sin comisión.

8. Los únicos #bitcoin que no pueden ser convertidos son los $30 dólares en bitcoin que dará el Gobierno.



Esos solo podrán ser gastados.



¿Por qué?



Porque el propósito de esos $30 en #bitcoin no es regalar dinero, sino incentivar el uso de bitcoin y de la @chivowallet.



Sigue — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 28, 2021

«Los únicos bitcóin que no pueden ser convertidos a dólares son los $30 en bitcóin que dará el Gobierno y que solo podrán ser gastados, porque el objetivo no es regalar dinero, sino incentivar el uso del bitcóin y de la Chivo wallet», argumentó el jefe de Estado.

Finalmente detalló, que al ser gastados los $30 en bitcóin van a entrar al sistema normal y el comercio los puede mantener en bitcóin o convertirlos a dólares en cualquier punto Chivo.