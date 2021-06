Diputada Marcela Villatoro pierde la cordura y grita en el pleno legislativo

Diputada Marcela Villatoro.

La diputada de ARENA, Marcella Villatoro, protagonizó un escándalo durante la décima Sesión Plenaria de este martes, al interrumpir a gritos en los momentos que intervenía el diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán.

La arenera perdió la cordura luego que el diputado Alemán solicitara la modificación de agenda para emitir un pronunciamiento a razón de celebrarse, este próximo 4 de julio, el día de la Independencia de los Estados Unidos.

Villatoro, de forma irónica criticó el pronunciamiento y se burló de las palabras del diputado Alemán, quien hizo referencia personal a su familia migrante, parte de lo que motivó el pronunciamiento.

«¡Llora pues!», recriminó la arenera ante las palabras del diputado de Nuevas Ideas que hacía un relato de como su madre tuvo que salir de El Salvador para buscar futuro en los Estados Unidos.

La situación se puso más complicada para Marcela Villatoro, luego que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, pidiera paciencia a la diputada tricolor y esta rompió en gritos durante varios minutos, secundada de otros diputados de su fracción.

«La diputada Villatoro ha bajado absolutamente el nivel del debate en este pleno. Le respeto como mujer y como política, pero esto no puede continuar así. La he llamado a la calma y a la razón. La Asamblea no puede convertirse en un salón de berrinches, gritos y aspavientos», condenó el presidente del legislativo.

Villatoro es diputada de Arena por segundo período, y hasta este exabrupto, no había figurado en discusión alguna durante las legislaturas en las que ha estado.