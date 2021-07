Más de 600 personas habrían recibido sobresueldos, estima presidente de Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que durante los últimos 30 años de los gobiernos anteriores, más de 600 personas habrían recibido sobresueldos de parte de la partida secreta.

El diputado de la Bancada Cyan y presidente de la Asamblea Legislativa detalló que la iniciativa que presentó en la comisión Política, este lunes, es porque existe una deuda que se tiene con la población salvadoreña para hacer justicia.

La Comisión Especial para Investigar la Entrega de Sobresueldos Provenientes de Fondos Públicos a Funcionarios, Personas Naturales o Jurídicas de gobiernos anteriores, hará las investigaciones que forman parte de fondos que no han sido declarados y que han sido parte del sistema corrupto que se ha dado en las últimas administraciones, que en los últimos 30 años estuvo dominado por los partidos ARENA y FMLN.

Añadió que la iniciativa será presentada en la plenaria de mañana, de manera formal, la cual pasará a estudio de la comisión Política donde espera haya dictamen favorable y sea en la próxima plenaria que se conozca y juramente a los integrantes de la comisión especial.

“Nosotros estamos haciendo lo que las administraciones pasadas no tuvieron el valor de hacer, también habría que entenderlo el por qué no hacían, hay muchos diputados que seguramente estaban incluidos en estos sobresueldos. Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie más que con el pueblo salvadoreño y con la justicia de este país”, dijo el diputado Cyan.

El presidente de la Asamblea expuso que serán los abogados los que determinarán la forma en la que las personas que recibieron sobresueldos paguen su deuda con el país, no importa si salen diputados que actualmente están en ejercicio.