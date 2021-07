Trabajadores piden destitución de Apolonio Tobar por violentar sus derechos humanos

El movimiento sindical pidió a la Asamblea Legislativa y la nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la inmediata destitución del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, contra quien pesan numerosas denuncias por irrespetar los derechos de sus empleados.

Según los demandantes, desde que Tobar llegó al cargo desde finales del 2019 ha cumplido una serie de discriminaciones entre otros por rotar “ciertas jefaturas y a ciertas jefaturas no, es decir que no cumple con el derecho de igualdad”.

Un grupo de empleados de la @PDDHElSalvador denunció diferentes arbitrariedades cometidas por el actual titular de esa institución, Apolonio Tobar.



Además, los trabajadores manifestaron que de no obtener una solución a la problemática, tomarán otras medidas. pic.twitter.com/7RR3QhUTXE — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 6, 2021

“Además hay malos tratos y verbales, porque se ha dirigido a los empleados de manera indecorosa. Está incumpliendo el derecho incluso a la salud”, reiteraron los demandantes.

Tobar también “está atentando contra los derechos de la mujer a una vida libre de violencia física, sicológica emocional. Además, está atentando a los derechos sindicales, atentando a la libertad de expresión”.

Ante esto acusaron a Tobar de violentar sus derechos humanos por lo que alertaron a la comunidad internacional y solicitaron a la Asamblea Legislativa su inmediata destitución.

Los sindicalistas han reiterado la inconstitucionalidad en el nombramiento de Apolonio Tobar, debido a que existen registros que ha sido uno de los principales financistas del moribundo partido FMLN.

Los demandantes denunciaron además que fueron ignorados por los exmiembros de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante su petición de declarar inconstitucional la elección de Apolonio Tobar, por no respetar el debido proceso de selección.

“Es un procurador que no cumple con su rol, no cumple con su función constitucional y por lo tanto pedimos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos no defienda a un procurar que es un violador de los derechos Humanos”, expresó el secretario general del sindicato, Guillermo Huezo, uno de los sindicalistas que protestaron esta mañana en las afueras de la institución.