Fabio Castillo presenta escrito en Sección de Probidad de CSJ para verificar si hay investigación contra Carolina Recinos

Abogado Fabio Castillo.

Fabio Castillo, apoderado legal de la Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos de Bernal, la mañana de este miércoles presentó un escrito en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para verificar si hay una investigación en contra de la funcionaria de Gobierno.

A medios de prensa dijo que era la última oficina donde colocaba un escrito a fin de solicitar procesos en contra de Recinos de Bernal, sin embargo, dijo que de las oficinas anteriores ya comenzó a recibir información y que hasta el momento no hay nada en su contra.

«Hablo de las instituciones nacionales y no internacionales. Aparentemente su nombre aparece en una lista de gobiernos extranjeros y es una injerencia clara de otro país en El Salvador», detalló el profesional en derecho.

«Cualquier gobierno tiene el derecho de no permitir el ingreso de personas a su territorio y de suspenderle la visa si hubiese tenido», argumentó Castillo.

En ese sentido, dijo que no están en su derecho de «proceder y difamar a una persona sin haber seguido el debido proceso. Pero me extraño que el Gobierno de los Estados Unidos que dicen ser tan respetuosos de los derechos humanos, procedan a realizar una condena internacional y con repercusiones graves contra los ahí mencionados, sin haberlos escuchados. Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba en contra de ellos», puntualizó.