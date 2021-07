Defensoría del Consumidor verifica que productos vendidos al 2X1 no tengan precio incrementado

Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que personal de esa cartera del Estado realiza el monitoreo de supermercados, mercados y tiendas para verificar incremento de precios de productos de la canastica básica.

La verificación de precios se realiza a partir del incremento del 20 por ciento que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez y que será efectivo a partir del próximo 1 de agosto, mismo que va a beneficiar a más de medio millón de personas.

«Con ese incremento esperamos que la economía del país se logre dinamizar, sin embargo, estamos verificando que no existan abusos de comerciantes en el incremento de precios», detalló y añadió que eso no debe de ocurrir porque el Gobierno va a dar un soporte económico a los empresarios para que no se vean afectados.

«También la entrega de los paquetes alimentarios ayudan a que los precios se mantengan estables y no se genere una especulación», detalló esta mañana en la entrevista de Radio Sonora.

#AumentoAlSalarioMínimo | "Puede existir un artificio, al vender productos al 2×1; pero con un precio incrementado y no ser perceptible por mostrarse como oferta", señala el presidente de la @Defensoria_910, @rasalazar4. pic.twitter.com/iZ8SXymzPy — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 12, 2021

En ese sentido, dijo que a nivel nacional se hace una inspección de precios y que comparan los valores que hay en el mercado, con los que ellos manejan de forma interna.

«La Defensoría del Consumidor tiene la potestad de hacer auditorías. Buscamos identificar de que no existan prácticas abusivas. De más de 40,000 registros de precios, que corresponden a 1,600 productos, nos permite identificar que hay un 65 % de estos con precios estables y el 35 % presenta incremento por factores externos», aseguró Salazar.

«Puede existir un artificio, al vender productos al 2×1; pero con un precio incrementado y no ser perceptible por mostrarse como un falsa oferta», indicó el presidente de la Defensoría del Consumidor.

Finalmente hizo un llamado a la población para que haga sus denuncias en caso de incrementos al número de teléfono 910 o escribir al WhatsApp: 7860-9704. Siempre se mantendrá la confidencialidad de los casos.