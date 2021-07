Diputado Ortiz explica trama corrupta de sobresueldos y advierte que responsables deberán responder ante la ley

El diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, reveló la trama de corrupción que pactaron Arena y el Fmln para lavar dinero a través de sobresueldos pagados a por medio de la partida secreta y cómo ese modus operandi mafioso también involucró a otras esferas de poder como el sistema judicial, la Corte de Cuentas y sectores autodenominados como «sociedad civil».

Según Ortiz, «de esta forma jugaban con «su democracia», con «su estado de derecho», con «sus pesos y contrapesos».

Explicó el diputado a través de su cuenta de Twitter que los diputados de Arena y Fmln aprobaban anualmente el Presupuesto General de la Nación donde se incluía la «partida secreta», donde se incorporaban los sobresueldos, mientras que la Corte de Cuentas de la República entregaba finiquitos a la carta, sin ningún control.

«La Corte Suprema de Justicia emitía una Sentencia en la cual establecía que los mecanismos de fondeo de la partida secreta eran legítimos, encubriendo delitos de peculado y lavado de dinero. La Banca Estatal, jamás presentó reportes de operaciones sospechosas a la fiscalía», denunció Ortiz.

De esta forma, dijo el diputado de la bancada cyan, funcionarios de Arena y el Fmln, del Órgano Ejecutivo, ex ministros, ex viceministros, ex presidentes de la República con casos comprobados en juicio lavaron dinero a manera de sobresueldos con fondos públicos de la partida secreta.

La telaraña de corrupción con sobresueldos provenientes de la «partida secreta» también abarcó a funcionarios del Órgano Legislativo, diputados y diputadas, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrados y jueces, representantes del Ministerio Público y ex fiscales de la República, los cuales cometieron delitos de cohecho, afirmó el legislador.

«Afuera del sector público, también recibieron sobresueldos sectores de la llamada «sociedad civil» como periodistas y líderes de los famosos tanques de pensamientos», denunció Ortiz, quien señaló que «este sistema corrupto y corruptor enquistada en los gobiernos de Arena y Fmln privaron al país de desarrollo en educación, seguridad, empleabilidad, turismo, y el dinero se fue a las bolsas de unos pocos que hoy se hacen llamar ricos.

Ortiz aseguró que con la creación de la Comisión de Investigación de sobresueldos, juramentada este día se pondrá a disposición de la fiscalía toda la información de los resultados obtenidos. «Con esto los funcionarios actuales,serán removidos de su fuero constitucional a través de un antejuicio, para sus sanciones penales y extinción de dominio según sea el caso».