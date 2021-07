Comisión Ad Hoc inicia discusión de la Ley de Recursos Hídricos escuchando a las universidades

Fotos cortesía Asamblea Legislativa

El trabajo y análisis para la creación de la Ley de Recursos Hídricos por parte de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa, la cual a corto, mediano y largo plazo permitirá a los salvadoreños tener garantizado el recurso del agua, dio inicio este jueves escuchando al sector de la academia.

La presidenta de la Comisión y miembro de la Bancada Cyan, Sandra Martínez, expresó que todos los sectores de la sociedad serán escuchados desde el enfoque técnico, y aseguró que “quiero dejar claro a la población que no es cierto que archivamos todo sin analizarlo. He leído todos los expedientes relacionados con el tema y solo cambiaban algunas palabras. No tomaban en cuenta las sugerencias de la población en la discusión».

En una larga jornada que se extenderá a altas horas de la tarde, los representantes de diferentes universidades expondrán sus propuestas sobre el manejo del agua y cómo debe ser incorporado como un derecho humano. La primera en ser escuchada fue la Universidad de El Salvador (UES), quien presentó 25 observaciones, 35 propuestas y siete nuevos artículos al proyecto de lo que será la nueva normativa.

El listado para escuchar a la academia es largo. Después de la UES, fue el turno de la Universidad Centroamericana (UCA). El vicerrector de esa Alma Mater, Omar Serrano, expuso que es importante tener una ley de agua porque nunca se ha tenido un marco jurídico general, solo una legislación dispersa que aplican diversas instituciones.

De acuerdo a Serrano, es importante una normativa porque El Salvador es el país más próximo de la región centroamericana al estrés hídrico; además, es el tercer país de Latinoamérica más desigual al derecho al agua. La UCA dejó claro que el principio por el que se debe regir la nueva normativa es considerar el agua como un derecho humano.

La participación para que expongan su propuesta por cada universidad es de 20 minutos. Posteriormente será el turno de la Universidad de Sonsonate, le sigue la Gerardo Barrios de San Miguel, Universidad de Oriente (UNIVO), Universidad Autónoma de Santa Ana, entre otras.