Arturo Tona: «Más que sobresueldo era patriotismo trabajar en el gobierno»

Arturo Tona, exsecretario Privado de la Presidencia.

El exsecretario Privado de la Presidencia del gobierno del expresidente Alfredo Félix Cristiani , Arturo Tona, ante la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos en gobiernos del partido ARENA y del FMLN, dijo que «no podía negar» la entrega de sobresueldos en ese periodo presidencial y más que ello, dijo «no recordar» al respecto.

A la pregunta sobre lo que piensa de los sobresueldos, Tona dijo que como empresario buscan lo mejor de las personas para los distintos cargos que se puedan tener.

«Hay personas que tienen la capacidad y miremos el resultado de la gestión, pero yo no hay que enfocarnos si es sobresueldo o no es sobresueldo. Ustedes tienen que remontarse al pasado y por eso nosotros no podíamos decir que eran sobresueldos, sino que era más patriotismo de estar ahí», detalló el exfuncionario.

En ese sentido recordó, que la guerrilla asesinó al empresario Antonio Rodríguez Porth a los cinco días de haber sido nombrado como Ministro de la Presidencia en el gobierno de Alfredo Cristiani.