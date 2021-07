Christian Guevara ante citatorios de expresidentes areneros: “Los salvadoreños merecen la verdad”

Los citatorios de los expresidentes areneros Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca este miércoles por parte de una comisión especial legislativa marcará el inicio de una profunda investigación sobre el despilfarro de fondos públicos en el pasado, destacó el diputado Christian Guevara.

El legislador de la bancada cyan dijo esta mañana en La Entrevista AM que la larga lista de involucrados incluye a ex presidentes de ARENA y el FMLN, “ex funcionarios, ex miembros de gabinetes y hasta periodistas”.

“Tenemos la suerte que se han quedado ciertas puertas que te permiten seguir halando ese hilo de corrupción y estoy seguro que tendremos sorpresas», señaló Guevara.

Dijo que los involucrados están equivocados si piensan “que solo nos robaron dinero, lo que realmente nos robaron fue el sueño de tener un mejor país” por lo que reiteró que ante las contundentes pruebas “los salvadoreños merecen la verdad y justicia por tantos robos del pasado”.

En el inicio de los citatorios de este miércoles destaca la presencia de los ex presidente areneros Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca.

«A Alfredo Cristiani lo han vendido como el ‘príncipe de la paz’, pero en realidad él es el príncipe del encubrimiento e impunidad. Su mecanismo de corrupción lo adoptó Calderón Sol y lo magnificó…», señaló el diputado de la bancada cyan.

Indicó que «antes todos creían que era normal, luego llega el gobierno de Francisco Flores y no solo lo normaliza, sino que lo institucionaliza. Era un modelo de premios», apuntó Guevara.

Sobre el gobierno del profesor efemelenista Salvador Sánchez Cerén, dijo que “aún falta investigar, pero hubo gente alrededor de él que se benefició”.

“Han sido años de impunidad, pero ahora tenemos la oportunidad de desmantelarla, porque ellos se hicieron ricos a costillas del sufrimiento de los salvadoreños», sentenció el diputado de Nuevas Ideas.

Sobre el caso del prófugo de la justicia, el también expresidente efemelenista Mauricio Funes, el diputado Guevara indicó que este “diseñó otros mecanismos para mantener ese sistema corrupto donde siguieron con la entrega de sobresueldos”.

“El FMLN denunciaba este mecanismo, pero lo adoptó», señaló Guevara.

«Ellos decían ‘yo te llamo y aquí te doy tu cheque para mantener tu fidelidad’. Ese era el modelo de complicidad que demuestra cómo funcionaba el Estado en aquel tiempo. Había funcionarios que dejaban su sueldo íntegro, sin tocarlo, ¿y de qué vivían?», se preguntó Guevara.