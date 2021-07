Elías Antonio Saca: Fiscal Douglas Meléndez fue piedra de tropiezo para conocer sobresueldos

Exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.

El expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, la tarde de este miércoles compareció ante los diputados de la comisión que investiga la entrega de sobresueldos, donde confirmó que el exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz lo presionó para que no revelara personas y empresas que daban servicio a Casa Presidencial.

Sin mayores tapujos, Saca dijo que el «exfiscal general Douglas Meléndez fue una piedra de tropieza legal para conocer la verdad acerca de los gastos reservados y de sobresueldos».

El expresidente Elías Antonio Saca aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) de Meléndez Ruiz lo «obligó a confesar para proceso abreviado. El 5 de agosto de 2017 nos reunimos con los fiscales en el centro penal La Esperanza, luego nos pidieron que retiráramos los nombres de personas, destinatarios y de proveedores, de lo contrario no habría acuerdo».

«La Fiscalía nos obligó a retirar la prueba y no lo hicimos de forma voluntaria. Se nos pidió que no se hable de los sobresueldos», La FGR no quería que se conociera el listado de los destinatarios de sobresueldos (para el juicio abreviado). Pero ahora los van a conocer», aseguró el exmandatario.

Ante la pregunta del diputado @raulncastillo sobre quiénes presionaron al Fiscal para evitar que se revelara la lista de personas que recibían sobresueldos, el exmandatario responde que eran "los partidos políticos que tenían la mayoría en la asamblea". pic.twitter.com/lTRQFeJxLB — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) July 21, 2021

En ese sentido añadió, que el peritaje oficial solo tomó en cuenta la información de la FGR, pero no lo de la defensa y por eso dijo que eso era inconstitucional, «ya que ellos tenían la obligación de recoger las pruebas de cargo y descargo».

Confirmó que con la cuenta de gastos reservados se le pagaba sobresueldos a ministros, viceministros, fiscales generales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como también a los partidos PCN y PDC por medio de Ciro Cruz Zepeda y Rodolfo Parker, respectivamente.

«Desde el primer momento en que he sido procesado me siento amenazado por gente de poder, porque yo no fue el gerente general de El Salvador. Fui el presidente de la República y a ellos no les gustaba algunas decisiones que tomaba», argumentó Saca González.

«Esa gente presionó al fiscal general para que me llevara a la cárcel. Fue un juicio completamente desfavorable en nuestra contra y me siento amenazado por esos grupos de alto poder», puntualizó.