Agentes de la PNC capturan a Violeta Menjivar, exministra de Salud del gobierno del FMLN

Violeta Menjívar, exalcaldesa de San Salvador y exministra de Salud en los gobierno del FMLN.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron esta tarde a la exalcaldesa de San Salvador y exministra de Salud en los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), doctora Elvia Violeta Menjívar Escalante.

La captura de la exfuncionaria fue confirmada por la exdiputada efemelenista, Nidia Díaz y por el apoderado legal de la detenida, José Mirio Pérez, quien dijo a medios de prensa que se encuentra detenida en la Dirección de Investigación de la PNC.

⚠️𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗢𝗦 ⚠️



Hace unos minutos nuestra querida doctora, Violeta Menjívar ha sido detenida por la PNC, sin ninguna explicación; del mismo modo a la compañera Erlinda Handal.



Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos y la LEIV.

«Hay una violación a todas luces de debido proceso. No me han dejado entrar a firmar el acta de las diligencias y no se nada al respecto», dijo Pérez.

Al momento de su captura Violeta Menjívar mandó el siguiente mensaje a un grupo de WhatsApp: «La policía me ha detenido y me llevan por el estadio, por la avenida Olímpica. Prácticamente me estaban esperando cerca de la casa, no sé a que me llevan».

Violeta Menjívar habría sido llevada a la Unidad de Delitos Especiales cercano a la funeraria de la Fuerza Armada, en la patrulla placas P: 839-156.

De igual forma se dio a conocer que habría sido detenida Erlinda Hándal, exviceministra de Ciencia y Tecnología. También integrante del partido FMLN e hija del líder histórico de ese instituto político, Jorge Schafik Hándal.