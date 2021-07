Reducido grupo de simpatizantes FMLN protesta frente a juzgados por liberación de exfuncionarios acusados de corrupción

Un reducido grupo de simpatizantes del partido FMLN protestó esta mañana frente al Centro Judicial Isidro Menéndez en apoyo a los exfuncionarios que este día son procesados por Lavado de Dinero, Peculado y Enriquecimiento Ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) dice contar con abundante prueba documental y pericial según el requerimiento en contra de los 10 imputados de los cuales 5 están presentes: Violeta Menjívar, ex ministra de Salud; Erlinda Handal, ex ministra de Ciencia y Tecnología; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda; Hugo Flores ex ministro de Agricultura.

Mientras que 5 ya son prófugos, para quienes se ha girado orden de captura en su contra: Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente de la República; Manuel Melgar ex ministro de Justicia y Seguridad Pública; Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas; Lina Pohl, ex ministra de Medio Ambiente y Belarmino López, ex ministro de Agricultura.

Los manifestantes del FMLN argumentaron que los ex funcionarios son “presos políticos” y exigían libertad para los mismos, comandados por su secretario general Oscar Ortiz.

Las autoridades fiscales han desmentido dicha situación, ya que se trata de ex funcionarios que cometieron delitos y como tales deben de ser procesados ante la ley.

Queda por sentado que los funcionarios del FMLN lejos de luchar por combatir la corrupción perpetuaron los mecanismos oscuros a través de los cuales se daba dádivas a funcionarios para manipular las decisiones en torno a la ejecución de proyectos.