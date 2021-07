Walter Coto: El combate a la corrupción no es “una persecución política”

El combate frontal a la corrupción en los pasados gobiernos de ARENA y el FMLN no es “una persecución política” como lo pretende distorsionar la oposición, dijo este miércoles el diputado de Nuevas ideas, Walter Coto.

En una entrevista de televisión, el legislador de la bancada cyan señaló que “el tema de corrupción debe verse de una manera holística de todo el entorno jurídico y eso vaya al fin principal que es que las personas que han cometido hecho delictivo tengan una pena».

«La frase «perdón y olvido» ha sido utilizada como un cliché, y lo que estamos haciendo es una persecución judicial de parte de la fiscalía, no una persecución política como muchos están diciendo», indicó el diputado Coto.

Reiteró que “esto no es persecución política, porque no es posible que una persona que haya cometido hechos graves de corrupción no tenga un proceso».

El diputado de la bancada cyan reveló además que la Asamblea Legislativa iniciará el estudio de propuestas de reformas al Código Procesal Penal presentadas por el Presidente Nayib Bukele para que los casos de corrupción no prescriban.

«Los corruptos se ampararon en la prescripción de sus delitos, pero, como bancada cyan trabajaremos para hacer justicia ante todos los casos que afectaron a nuestro pueblo», sentenció Coto.

Con las investigaciones de comisiones especiales legislativas “no solo estamos viendo a quiénes cometieron hechos de corrupción en los últimos 30 años, sino que le estamos demostrando al pueblo que queremos hacer los cambios sustanciales que el país necesita”, dijo Coto.