Diputada Callejas afirma que con la Ley Nacer con Cariño se garantizará “un parto digno” a las madres salvadoreñas

Los diputados de la comisión de Salud de la Asamblea Legislativa recibieron ayer la propuesta de Ley Nacer con Cariño por parte de la primera dama Gabriel de Bukele, con el que el gobierno pretende garantizar que las madres salvadoreñas tengan un parto digno.

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, explicó esta mañana que por medio de dicha ley, se le dará “una correcta bienvenida a los bebés”, y permitirá a las madres “un real acercamiento” a su hijo.

«No solamente es para la mujer, sino también para el bebé, que no nazca en un lugar estresado, que no nazca en un ambiente hostil. Que su bienvenida al mundo sea con amor, cariño, tranquilidad», manifestó en la entrevista AM de canal 10.

Callejas sostiene que la iniciativa Nacer con Cariño es, precisamente, para que haya un parto respetado. «Crecer Juntos es una política integral. Además de velar por mejorar el proceso de aprendizaje de la niñez salvadoreña, primero debemos darle una correcta bienvenida a los bebés… Se trata de darle la oportunidad a todas las mujeres de que estén informadas; es un proceso, como decía la Primera Dama, único y repetible», detalló.

La legisladora sostuvo que con esta propuesta de ley se saldará una deuda histórica con la niñez y con las madres que “hoy sí serán escuchadas».