BCR no pide contraseñas, pines y códigos de usuarios en redes sociales

Foto de referencia.

El Banco Central de Reserva (BCR) la tarde de este jueves advirtió a la población en general, que en redes sociales se están solicitando datos personales, códigos de usuarios, contraseñas y pines en nombre de la institución.

En ese sentido el BCR acara que los estafadores hacen circular una encuesta en redes sociales y en la misma te solicitan un código de usuario y número de pin para realizar transacciones electrónicas.

Por lo que hacen saber que el BCR no manda ese tipo de mensajes, como también no lo están haciendo otros bancos del sistema financiero, por lo que hay que estar alertas a no proporcionar ningún tipo de información que vulnere las cuentas bancarias.

Ante una situación de esta naturaleza se pide denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes, para que la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República hagan la indagaciones del caso.