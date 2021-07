Francisco Alabi confirma que embarazadas con 16 semanas pueden recibir vacuna contra el Covid-19

Francisco Alabi, ministro de Salud.

En conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó que las embarazadas que tengan 16 semanas de gestación pueden recibir la vacuna contra la mortal enfermedad de Covid-19.

El funcionario advirtió que estudios internacionales demuestran que no hay problemas en vacunar a mujeres que tengan 16 semanas de embarazo, y que además lo están recomendando los entendidos en la materia.

En ese sentido no hay excusas para no vacunarse ya que el gobierno ha puesto 160 lugares, tres autoservicios y se cuenta además con la vacunación extramural para aquellas personas que no pueden llegar a los centros de vacunación.

De igual forma manifestó que incluso en el periodo de vacaciones de las fiestas del Divino Salvador del Mundo se van a realizar vacunaciones en todo el territorio nacional, lo que significa que la población puede tener la tranquilidad de que pueden recibir su dosis.

Alabi dijo que el país ha recibido 24 lotes de vacunas que en conjunto hacen 9 millones 686 mil 770 dosis de diferentes marcas y con lo cual se garantiza la inmunización rebaño de 4.5 millones de salvadoreños.

Sin embargo, el número rebaño puede incrementar a partir de la vacunación de menores a partir de los 12 años.