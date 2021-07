Ministro Alabi pide a población cumplir protocolos y vacunarse para protegerse de variante delta de Covid-19

El ministro de Salud, Francisco Alabi, llamó a la población a mantener los estrictos protocolos de bioseguridad para contrarrestar cualquier posibilidades de contagio con la variante delta de Covid-19 que estaría circulando en el país.

Pero, también instó a la población a vacunarse contra el coronavirus como una forma efectiva de contrarrestar esta nueva cepa de la enfermedad. A la fecha ya se superaron los 4 millones de dosis aplicadas en el país.

«Ante la variante Delta del Covid-19, lo mejor que podemos hacer es mantener el cumplimiento de los protocolos y, sobre todo, lo más importante: asistir a vacunarnos», dijo el titular de Salud Pública.

Los científicos han identíficado que, a diferencia de otras variantes del virus SARS-Cov-2, la variante delta es ampliamente contagiosa, similar al sarampión y puede ser transmitida también por las personas ya vacunadas contra el Covid-19.

El ministro dijo que la evolución de los casos de las últimas semanas son muy congruentes con lo que se describe a nivel internacional, sobre estas nuevas variantes, especialmente la delta.

«Le pedimos a la población de que ante la evidencia y la probabilidad alta de circulación de éste tipo de variante en el territorio, se proteja, se cuide, use todos los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, lo más importante, no esperemos a tener una enfermedad tan grave y más cuando es por este tipo de nuevas variantes, no esperemos vernos afectados por esta nueva enfermedad y mejor asistamos a colocarnos la vacuna», señaló.