Alcaldía de San Salvador habilita horarios especiales de atención usuarios durante fiestas agostinas

La Alcaldía de San Salvador informó a la población los horarios de atención de sus oficinas centrales y dependencias en el marco de las Festividades Patronales en honor al Divino Salvador del Mundo que se celebran del 1 al 6 de agosto.

La Gerencia de Mercados de San Salvador notifica que el mercado ex Cuartel permanecerá cerrado el día jueves 05 de agosto. Los mercados: Central, Sagrado Corazón, San Jacinto, Tinetti y Monserrat no atenderán a sus usuarios el viernes 06 de agosto. Los días 5 y 6 de agosto permanecerán cerrados los mercados: San Antonio, San Miguelito, Modelo, detallista La Tiendona y Belloso.



Los mercados que permanecerán abiertos en horario normal del 01 al 06 de agosto son: centro mayorista La Tiendona, mayorista de plátanos y plaza San Vicente de Paúl.



Por su parte, el Registro del Estado Familiar brindará atención a usuarios exclusivamente los días 2 y 3 de agosto de 8:00 a.m. a 12:20 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Atendiendo en las oficinas centrales de la alcaldía, la agencia Metrocentro y oficinas del Cementerio La Bermeja para el trámite de certificaciones y emisiones de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. También se podrán realizar inscripciones de nacimiento y defunciones.

Los Puntos de Atención Empresarial (PAE) atenderán únicamente los días 2 y 3 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las oficinas distritales 1, 2, 4, 5 y 6, agencia Metrocentro, Centro de Atención Tributaria y oficinas centrales de la Alcaldía de San Salvador.



En estos puntos la población podrá realizar pagos de tasas y contribuciones municipales en el marco de la Ordenanza vigente de Dispensa Temporal de Intereses moratorios de la Propiedad Inmobiliaria. También se habilitará la recepción de planes de pagos y trámites de solvencias municipales, traspasos y estados de cuenta.



La Administración General de Cementerios atenderá en horario normal de 8:00 a.m. a 12 md y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para el trámite de inhumaciones y pagos. En cada uno de los cementerios se mantendrán los horarios habituales de ingreso y se implementarán los protocolos de bioseguridad correspondientes para evitar contagios por COVID-19.