Gobierno distribuirá un millón de mascarillas en sitios turísticos y espacios culturales

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, entregó este lunes un millón de mascarillas a los titulares del ministerio de Turismo y Cultura para ser distribuidos gratuitamente entre los salvadoreños durante las vacaciones agostinas.

En conferencia de prensa, el ministro Bidegain informó que estas mascarillas serán entregadas en sitios turísticos y espacios culturales de todo el país con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19 y ante la presencia de la variante delta, de mayor contagio.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó esta nueva estrategia del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para salvaguardar la vida de los salvadoreños, a quienes también pidió cumplir con las recomendaciones para contener la pandemia.

«De nosotros depende salir de esta pandemia juntos. No lo vamos a hacer si no nos vacunamos y si no acatamos las medidas de bioseguridad», indicó Valdez.

La funcionaria agregó que “El Salvador está demostrando que juntos podemos recuperarnos de mejor manera y más rápida, trabajando articuladamente».

La viceministra de Cultura, Erick Doradea, señaló que «para el Gobierno es importante que la población tenga conciencia del uso de la mascarilla como una de las principales herramientas en la lucha contra el Covid-19”.

La funcionaria informó que la distribución de un millón de mascarillas se realiza de manera inmediata.