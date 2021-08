Romeo Rodríguez: Antiguos titulares del MOP destinaron $8 millones en Los Chorros sin hacer trabajos complementarios, así justificaron el robo

Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que las anteriores autoridades de la cartera de Estado, destinaron para la carretera de Los Chorros más de $8 millones, en el proyecto de carpeta asfáltica, pero no hubo trabajos complementarios.

Con esta acción, expresó Rodríguez, justificaron el robo de fondos al no cumplir con las obras complementarias que beneficiarían a la población.

“¿Por qué no hicieron obras de drenajes? ¿Por qué no contemplaron un grosor adecuado para soportar el tráfico? ¿Por qué no hicieron obras de estabilización de taludes?”, cuestionó el funcionario en la entrevista Debate con Nacho.

“Obviamente no les interesaba el bienestar de la gente. Me imagino que era en la forma en la que justificaban los robos que hacían antes”, señaló.

En torno a otras obras realizadas en estos dos años de gestión, destacó el Romeo Rodríguez la intervención de la carretera Litoral kilo 5 hacia la frontera de Hachadura: “Llevamos un 91 % de avance”, de 44 kilómetros en el que trabajaran van 40 reconstruidos, concluyó.