Dagoberto Gutiérrez: «La nueva constitución podría ser el diamante político para la historia del actual gobierno»

Dagoberto Gutiérrez, analista político.

El analista político, Dagoberto Gutiérrez, considera que con unas reformas que se hagan a la actual constitución se estaría desmontando el actual estado oligárquico que impera en El Salvador y que por primera vez sería derrotado en el país.

En ese sentido, Gutiérrez dice que el trabajo que en este momento está realizando el actual vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en compañía de un grupo de notables abogados es muy importante, porque estarían delineando un nuevo Estado, pero no con ello se quiera hacer creer que se esta gestando un golpe de Estado.

Sin embargo, en los golpes de Estado que ha habido en El Salvador han surgido nuevas constituciones y ello lo demuestra nuestra historia, indicó.

“Por primera vez se trata de derrotar a ese poder oligárquico y lo que ahora se esta haciendo es desnaturalizar todo ese viejo poder funciona y cuyos oligarcas vieron el Estado como una finca o hacienda, donde cada gobierno que llega se trata de simples administradores y los ministros son sus empleados, por eso es que el Estado no vale nada”, aseveró el analista y explicó que se cambió el nombre de poderes por órganos, siendo estos últimos más peligrosos que el poder.

“En el Estado oligarca no vale nada, ni una micra, por eso nadie toma en cuenta lo que la gente piensa o diga. La gente solo sirve para que lleguen a votar en las elecciones, hasta ahí, esto quiere decir que no en ese sistema no hay plebiscitos y muchos menos referéndums, porque no hay ningún control de consulta de la opinión de la gente, porque la gente no vale nada”, aseveró Dagoberto Gutiérrez.

En la Constitución de la República se dice que el ciudadano tiene derecho a la libre expresión del pensamiento, dijo el político, pero su opinión no vale nada.

“En el estado oligárquico las funciones de cada uno los órganos han sido establecidas de manera discrecional y no pasa nada, porque para los oligarcas el control de los funcionarios es fundamental para ejercer su poder y de ahí viene la lógica de la figura de los sobresueldos. Es el viejo método que ocupan los oligarcas compran y controlan a los funcionarios, y eso es lo que se está desmontando hoy día. En la nueva Constitución todo eso va a cambiar”, agregó.

No hay que olvidar que esta constitución, detalló, no tiene iniciativa de ley y se le dice al pueblo que es el soberano, pero no tiene iniciativa de ley porque así lo diseño la oligarquía.

“La nueva constitución podría ser el diamante político para la historia de este gobierno, podría ser. Pero hay que entender que hasta ahora la oligarquía ha ganado todas las peleas que se han construido en su contra, incluso la guerra de 20 años que se vivió en El Salvador, incluso le ganó al FMLN y que al final fue adoptado por los oligarcas, como se adopta a un niño. Ahora los votos no solo son importantes, sino las nuevas reglas que están contenidos en la constitución”, puntualizó.