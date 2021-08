Cabecilla de la pandilla 18 es enviado al penal de Izalco, Sonsonate

Jordán Alexis Romero Ramírez, peligroso cabecilla de la pandilla 18, acusado de múltiples crímenes fue enviado al penal de Izalco, Sonsonate.

El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, por medio de su cuenta de Twitter confirmó que este día trasladaron al penal de Izalco, departamento de Sonsonate, a Jordán Alexis Romero Ramírez, un peligroso cabecilla de la estructura criminal 18, quien es acusado de múltiples crímenes.

«Este delincuente no va a tener comunicación con el exterior, garantizaremos que no vuelva a ordenar crímenes y pagará por sus delitos, no volverá a tener influencia alguna dando órdenes al exterior desde centros penitenciarios», detalló el funcionario.

De igual forma agradeció el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para poder trasladar a este peligroso delincuente al penal de seguridad Fase I de Izalco.

Se dijo que el sujeto va a estar totalmente incomunicado y vigilado las 24 horas del día, en un régimen carcelario de alta seguridad.