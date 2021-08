Dagoberto Gutiérrez: La oligarquía y la burguesía son las que se oponen a que el pueblo se pronuncie en referéndum o plebiscitos

El analista político Dagoberto Gutiérrez expresó esta mañana que en El Salvador el pueblo jamás ha tenido “el poder real”, porque la Constitución no se lo ha permitido. Y que son la burguesía y la oligarquía quienes se han opuesto.

Asegura que, con reformas a la Carta Magna, es decir, con una nueva guía constitucional, cabe la posibilidad de desmontar el poder que no le ha permitido a los salvadoreños ejercer ese poder.

«Con una nueva Constitución cabe la posibilidad de desmontar el poder de la oligarquía y construir un nuevo Estado», afirmó en la entrevista Frente a Frente de TCS.

«En El Salvador, el pueblo no puede llamar a un prebiscito o a un referéndum, no tiene iniciativa de ley de forma directa. Hasta un diputado del PARLACEN tiene iniciativa y no el pueblo», manifestó.

Para Gutiérrez, en el país se vive una crisis política, ante los cambios que no agradan a la oligarquía. «El pueblo no tiene derecho a que se le consulte nada (por ahora), hay que exigir que se le consulte, sí”, reiteró.

En cuanto al paquete de reformas a la Constitución que serán entregadas al presidente Nayib Bukele en septiembre, el analista dice que “no sabe qué hará el gobierno”.

Sobre dictadura, en analista considera que la única dictadura que existe es la que impone el mercado. «Sí, estamos en la dictadura del mercado, el Estado es un muñequito en manos del mercado», expresó.